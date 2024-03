Padova – Catania, follia sugli spalti: guerriglia tra le due tifoserie

Follia durante l’intervallo di Padova – Catania, finale d’andata di Coppa Italia Serie C. Un gruppetto di tifosi etnei, giunti in migliaia in Veneto per sostenere la squadra, ha rotto le recinzioni per tentare lo scontro con i sostenitori locali.

L’episodio è avvenuto durante l’intervallo alla fine del primo tempo, terminato col risultato di 2 – 0 per il Padova. I tifosi etnei hanno rotto le barriere nel settore ospiti e sono andati a ingaggiare battaglia con i tifosi del Padova. C’è stato un fitto lancio di fumogeni e bombe carta, è dovuta intervenire la polizia antisommossa.

La stragrande maggioranza dei tifosi del Catania è rimasta nel settore ospiti, è stato solo un gruppetto quello ‘bellicoso’. La situazione si è tranquillizzata dopo l’intervento della polizia, ma l’avvio del secondo tempo è stato ritardato per garantire la sicurezza di tutti. Le forze dell’ordine si sono schierate sotto il settore ospiti.

LA NOTA DEL CATANIA

Catania Football Club stigmatizza il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri e delle intemperanze allo stadio “Euganeo”. Condanniamo fermamente e categoricamente ogni forma di violenza, esprimendo piena solidarietà alle forze dell’ordine.

