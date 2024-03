Di Francesco: “Nessuno metta in dubbio l’unione del gruppo. Ci affidiamo a Corini”

È un Federico Di Francesco deluso e amareggiato quello che traspare dall’intervista concessa ai canali ufficiali del Palermo. L’attaccante è tornato sulla brutta sconfitta col Venezia e ha parlato del momento difficile che i rosanero stanno passando.

“La partita col Venezia è stata una brutta sconfitta che non ci aspettavamo – afferma – . Le cose non sono andate come desideravamo. Peccato, eravamo partiti bene nel primo quarto d’ora. Dopo il primo gol è stata una prestazione al di sotto delle aspettative. Ci dispiace, era un’occasione importante per dimostrare il nostro valore. Non siamo riusciti a reagire alla rete subita, siamo stati confusionari”.

Una partita difficile e un post che forse lo è ancora di più: “A fine gara c’era grande delusione, ma anche nella sconfitta siamo un gruppo unito. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che bisogna dare di più. Nessuno deve mettere in dubbio l’unione del gruppo, siamo tutti insieme, siamo il Palermo. I fischi dei tifosi? Ci fanno molto male ma ci fanno capire la responsabilità che abbiamo. Ora dobbiamo fare risultati per finire il campionato alla grande”.

Sull’allenatore, dice: “Corini ci ha sempre sostenuti. Ci affidiamo a lui, ha giocato nel Palermo ed è stata una bandiera, nessuno meglio di lui sa cosa vuol dire indossare questa maglia. La sosta ci può aiutare per prepararci al meglio, è stato un periodo difficile, sentiamo il peso di questa situazione. Mancano otto partite, noi crediamo ancora nella Serie A. Vogliamo finire in crescendo, il gruppo se lo merita. A Pisa dobbiamo vincere”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, 100 PRESENZE IN ROSA PER SOLERI

PALERMO, CECCARONI ENTRA IN DIFFIDA