Palermo, 100 presenze in rosanero per Soleri. Il club: “Uno di noi” / FOTO

Prestigioso traguardo per Edoardo Soleri. L’attaccante del Palermo, con la partita contro il Venezia, ha raggiunto le 100 presenze in maglia rosanero.

Il club ha celebrato il traguardo con un post social, scrivendo “100 presenze in rosanero per Edo. Uno di noi“. L’avventura di Soleri a Palermo è iniziata nella stagione 2021/22; l’attaccante è entrato nel cuore dei tifosi grazie alla sua generosità e ai gol, che sono stati 21 in appunto 100 partite.

Soleri, tra i giocatori attualmente in organico, raggiunge i ‘centenari’ Brunori – che è arrivato a quota 115 presenze – e Marconi, che è a 104.

