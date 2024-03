La doppia cifra non basta: niente Nazionale per il bomber | Il CT lo esclude a sorpresa

Nonostante alcune prestazioni al top e un rendimento più che sufficiente, la Nazionale ha deciso di non chiamarlo. Ora, con la doppia cifra raggiunta in campionato, il centravanti spera di poter continuare a migliorare le sue prestazioni per tornare anche in Nazionale.

Il campionato di Serie A negli ultimi decenni è cambiato molto. Negli anni ’90 in Italia c’era un tipo di potenzialità di versa nei confronti dei campionati esteri. Il calcio italiano era molto più attrattivo anche per i super campioni che venivano da altre esperienze.

La gloria italiana si è come infranta nel 2006, con la vittoria del Mondiale. Da lì in poi, la sensazione è stata quella di non riuscire più ad imporsi in maniera netta nel confronto diretto con i campionati esteri, fatti salvi alcuni exploit come il triplete nerazzurro.

Nonostante questo, alcune squadre come l’Atalanta hanno iniziato ad investire molto sul proprio settore giovanile per sopperire al gap con le più grandi e mantenersi anche in una posizione finanziaria migliore.

Proprio la Dea negli ultimi anni ha stupito grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini e ai risultati impressionanti raggiunti dal club orobico. Tra i campionissimi dell’Atalanta dei tempi d’oro c’era un centravanti che ora ha cambiato casacca, ma che sembra essere in una fase di declino della sua carriera.

Il centravanti in doppia cifra

Duvan Zapata è oramai uno dei più esperti attaccanti in circolazione per quanto riguarda la Serie A. All’età di 33 anni si può dire che la parte migliore della sua carriera sia stata quella vissuta a Bergamo. Con la maglia nerazzurra Zapata ha collezionato in totale 82 reti in 191 presenze.

Ora, trasferito al Torino, la sfida per il centravanti è cambiata radicalmente. La squadra è meno competitiva rispetto a quella che si ritrovava all’Atalanta, ma nonostante questo il colombiano è riuscito a lasciare il segno andando in doppia cifra.

Niente chiamata dalla Nazionale

Il gol nella vittoria esterna contro l’Udinese, infatti, ha rappresentato la decima marcatura con la maglia granata per Duvan Zapata. Nonostante le sue buone prestazioni, però, il Commissario Tecnico della Colombia ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per la pausa delle nazionali.

Intervistato, lo stesso Zapata ha affermato che continuerà a lavorare sodo per cercare di raggiungere il rendimento a cui ci aveva abituato in passato. La sua attenzione, stando alle sue parole, è rivolta esclusivamente nei confronti del Torino, con l’obiettivo di aiutare la squadra a raggiungere le coppe europee.