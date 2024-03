Balzaretti: “Seguivamo Lucca dai tempi di Palermo, una bella intuizione”

Lorenzo Lucca è riuscito a conquistare la convocazione in Nazionale. Il suo percorso tra i ‘grandi’ è partito da Palermo fino ad arrivare in Serie A, con la maglia dell’Udinese. Federico Balzaretti, grande ex rosanero e responsabile dell’area tecnica dei bianconeri, è stato intervistato per Sky Sport e ha parlato del giovane attaccante.

“Viviamo di queste opportunità. Lo seguivamo dai tempi del Palermo – afferma – . Capita di avere un percorso altalenante. Il nostro merito è inserirci quando le cose non vanno particolarmente bene. È stata una bella intuizione perché sta dimostrando il suo valore”.

“Gli chiediamo di avere i piedi ben piantati per terra ma siamo soddisfatti – continua Balzaretti – . Quando si manda in Nazionale un giocatore è motivo d’orgoglio. Ha fame e voglia. Si è meritato la Nazionale, ora sarà difficile confermarsi ma glielo auguriamo”.

LEGGI ANCHE

DI FRANCESCO: “CI AFFIDIAMO A CORINI”