Manchester City, annunciato il tour negli Stati Uniti: nel video c’è anche John Cena

Il Manchester City torna negli Stati Uniti. Il club inglese ha ufficializzato il tour negli States per l’estate del 2024, annunciando anche quattro test amichevoli che si svolgeranno in diverse città.

Il City inizierà il pre-campionato contro il Celtic di Glasgow, il 23 luglio al Kenan Stadium, Chapel Hill. L’iconico Yankee Stadium di New York ospiterà il test contro il Milan, il 27 luglio 2024. La squadra di Pep Guardiola si dirigerà quindi in Florida per affrontare il Barcellona, al Camping World Stadium di Orlando, il 30 luglio 2024. Poi sarà la volta di Columbus, Ohio, per l’ultima gara contro il Chelsea, in uno stadio da oltre centomila posti.

Simpatico anche il video di annuncio del tour. Sono stati coinvolti la ‘stella’ del Manchester City, Erling Haaland, e la star internazionale John Cena, che per l’occasione ha anche indossato una parrucca bionda (QUI il video).

