Il Palermo viene eliminato dalla Coppa per un gol di Curiale. Non spicca nessun rosanero per i quotidiani sportivi: gli unici ad andare leggermente oltre la sufficienza sono Odjer, Almici, Soleri e Silipo.

I VOTI

Secondo Il Giornale di Sicilia il migliore è Odjer: Massolo 6; Marong 6, Peretti 5,5, Perrotta 6; Almici 5, De Rose 5,5, Odjer 6,5, Crivello 6; Valente 6; Floriano 5, Soleri 5,5; Luperini 6; Doda 5,5; Silipo 5,5; Dall’Oglio 5,5; Brunori s.v..

Per il Corriere dello Sport, fra i migliori c’è anche Almici: Massolo 6; Marong 6, Peretti 5,5, Perrotta 5,5; Almici 6,5, De Rose 6, Odjer 6,5, Crivello 6; Valente 5,5; Floriano 6, Soleri 6,5; Luperini 5,5; Doda 5,5; Silipo 6,5; Dall’Oglio 5,5; Brunori 6.