Il Palermo rimonta il Catanzaro, al ‘Ceravolo’ finisce 1 – 1

50′ s.t. – FINISCE LA PARTITA. Segre risponde a Biasci: finisce 1 – 1 fra Catanzaro e Palermo. Un risultato giusto, in un match poco divertente e con poche occasioni da una parte e dall’altra. La nota positiva fra i rosa, oltre al solito gol di testa di Segre, è stata il buon debutto di Ranocchia, presente soprattutto dal punto di vista atletico.

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

49′ s.t. – Non succede praticamente nulla nel recupero. Ritmi bassissimi.

45′ s.t. – Quattro minuti di recupero.

42′ s.t. – Buona giocata di Vasic, che serve Insigne al limite dell’area: dribbling dell’esterno che poi anticipa il tiro calciando di punta ma Fulignati para.

41′ s.t. – Doppio cambio per il Catanzaro: escono Biasci e Veroli ed entrano Stoppa e Antonini.

41′ s.t. – Doppio cambio per il Palermo: escono Di Mariano e Lund ed entrano Vasic e Aurelio.

40′ s.t. – Clamorosa occasione sprecata dal Palermo. Mancuso si ritrova la palla sulla trequarti in un 3 contro 2, ma non serve Coulibaly in sovrapposizione e sbaglia la giocata.

34′ s.t. – Corini sostituisce Ranocchia (ammonito): al suo posto entra Coulibaly.

33′ s.t. – Due cambi per il Catanzaro: escono Verna e Situm ed entrano Petriccione (il nuovo arrivato) e Oliveri.

32′ s.t. – E ammonito anche Brighenti per fallo su Di Mariano.

31′ s.t. – Ammonito Ranocchia.

30′ s.t. – Subito protagonisti i nuovi entrati rosanero: grande intuizione in verticale di Insigne per Mancuso, che prova il tiro in scivolata (simile al gol di Soleri di una settimana fa) ma non impatta il pallone.

28′ s.t. – Doppio cambio per il Palermo: escono Di Francesco e Soleri ed entrano Insigne (che va a destra) e Mancuso. Di Mariano si sposta a sinistra.

23′ s.t. – Ora il Palermo soffre. Sponda di Biasci al limite dell’area per Veroli, che tira di prima ma colpisce male e la palla termina molto larga.

20′ s.t. – Altra occasione per il Catanzaro su palla alta: colpo di testa di Ambrosino che termina di poco a lato. Male in copertura Lund e, davanti anche lui, non benissimo anche Nedelcearu.

19′ s.t. – Gomes salva il Palermo, facendosi trovare sulla linea di porta e “parando” di testa l’incornata di Scognamillo.

18′ s.t. – Cambia il Catanzaro: esce Iemmello, poco coinvolto, ed entra Ambrosino.

13′ s.t. – È cresciuto tanto Ranocchia, che ha arretrato la sua posizione – adesso è più in mezzo al campo e non avanzato fra i centrali avversari – e sta smistando bene diversi palloni. Anche in progressione sta facendo la differenza.

7′ s.t. – Clamoroso “auto-palo” colpito da Situm in area, che in scivolata ha deviato verso la sua porta il cross di Ranocchia, molto bravo ad andare sul fondo. La palla, dopo aver colpito il palo, è rotolata sulla linea di porta ma il Catanzaro è riuscito a spazzare.

3′ s.t. – GOL DEL PALERMO. E segna ancora di testa Segre (sesto gol in campionato!). Buon inserimento del centrocampista sul cross mancino di Di Mariano, che era rientrato dalla destra.

ORE 21.36 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio.

48′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO. Poche occasioni e gioco molto lento: primi 45 minuti bruttini fra Catanzaro e Palermo, che mettono in campo poca intensità. I rosanero erano anche partiti bene, con una clamorosa occasione per Soleri (fermato da una gran parata di Fulignati), ma poi c’è stato pochissimo e il Catanzaro ne ha approfittato sbloccando la gara con un tiro nella mischia di Biasci.

47′ p.t. – Ultimi secondi di forcing del Palermo, che però non riesce a tirare di testa sui cross interessanti di Di Francesco e Di Mariano.

45′ p.t. – Due minuti di recupero.

42′ p.t. – Palermo che si affaccia di più in area avversaria, ma non riesce a rendersi pericoloso.

35′ p.t. – Ora il Catanzaro è un po’ più in palla, mentre il Palermo ha subito il contraccolpo del gol.

29′ p.t. – GOL DEL CATANZARO. Dopo una mezz’ora in cui gli unici pericoli li ha creati il Palermo, riesce a sbloccarla il Catanzaro con Biasci, che tira a botta sicura in area dopo una serie di rimpalli.

25′ p.t. – La prima chance del Catanzaro arriva con un colpo di testa, abbastanza indisturbato, di Veroli, che non inquadra la porta.

22′ p.t. – Altra situazione in cui il Palermo si rende pericoloso con un corner battuto da Ranocchia: Segre fa sponda per Soleri (che poi spreca sotto porta), ma il centrocampista aveva commesso fallo.

20′ p.t. – Il possesso resta saldo fra i piedi dei giocatore del Catanzaro (poco meno del 60% finora), ma la squadra di Vivarini non riesce a creare occasioni. Pur toccando di meno il pallone, il Palermo riesce a rendersi più pericoloso.

14′ p.t. – Buona idea di Di Francesco sulla sinistra, servendo Lund in sovrapposizione: buono il cross forte e basso, ma la difesa del Catanzaro riesce a respingere.

10′ p.t. – Diversi fumogeni dalle parti della porta di Fulignati: gioco fermi per alcuni secondi.

8′ p.t. – All’improvviso, guizzo di Gomes che manda in verticale Soleri tutto solo: l’attaccante prova a spiazzare Fulignati sul primo palo, ma il portiere riesce con la punta del piede a deviare in corner.

5′ p.t. – È il Catanzaro a tenere il possesso: il Palermo attende e cerca di recuperare palla per ripartire.

1′ p.t. – Ranocchia, alla prima col Palermo, svolge lo stesso lavoro di Henderson nella scorsa partita, giocando molto alto e spostandosi alle spalle di Soleri.

ORE 20.32 – INIZIA LA PARTITA. Primo possesso per il Palermo, che attacca da sinistra verso destra.

ORE 20.31 – Minuto di silenzio per Gigi Riva.

ORE 20.28 – Squadre in campo: Catanzaro con il completino rosso; Palermo con quello bianco (e la striscia azzurra sul petto).

ORE 20.20 – Le squadre rientrano negli spogliatoi: a breve l’ingresso in campo per l’inizio del match.

ORE 20.10 – Catanzaro e Palermo sono in campo per il riscaldamento. Fra venti minuti il fischio d’inizio.

Al Palermo serve continuità. Gli uomini di Corini vogliono continuare a ‘correre’ dopo la vittoria contro il Modena e affrontano il Catanzaro, una squadra che non sta vivendo un momento brillantissimo dal punto di vista dei risultati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle ore 20.30)

CATANZARO (4-4-2): 1 Fulignati; 92 Situm, 14 Scognamillo, 23 Brighenti, 72 Veroli; 24 Sounas, 8 Verna, 21 Pompetti, 27 Vandeputte; 28 Biasci, 9 Iemmello (cap.).

A disposizione: 16 Sala, 22 Borrelli, 4 Antonini, 7 D’Andrea, 10 Petriccione, 17 Brignola, 19 Stoppa, 20 Pontisso, 33 Oliveri, 44 Miranda, 70 Ambrosino, 99 Donnarumma.

Allenatore: Vivarini.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 14 Ranocchia, 4 Gomes, 8 Segre; 10 Di Mariano, 27 Soleri (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 13 Kanuric, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 23 Diakité, 25 Buttaro, 30 Valente, 31 Aurelio, 53 Henderson, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Baroni (Firenze).

Assistenti: Cecconi (Empoli) – Cipriani (Empoli).

Quarto Ufficiale: Grasso (Ariano Irpino).

VAR: Gariglio (Pinerolo).

AVAR: Abbattista (Molfetta).

LEGGI ANCHE

SERIE B, LE PARTITE DELLA 22a GIORNATA