Il Palermo vince in extremis in casa della Cavese e porta a casa i tre punti. Come di consueto, i maggiori quotidiani sportivi hanno reso note le loro pagelle.

Per Il Giornale di Sicilia, Pelagotti 6; Accardi 6,5, Somma 5,5, Lancini 5,5, Crivello 6; Odjer 6,5 (dal 33′ s.t. Santana s.v.), Martin 5,5 (dal 1′ s.t. Palazzi 5,5), Luperini 6; Kanoute 5,5 (dal 25′ s.t. Silipo 6), Lucca 5,5 (dal 25′ s.t. Saraniti 6), Valente 6,5 (dal 20′ s.t. Rauti 7).





Per Il Corriere dello Sport i migliori sono Rauti e Silipo: Pelagotti 6; Accardi 6, Somma 6, Lancini 6, Crivello 6; Odjer 6,5 (dal 33′ s.t. Santana 6), Martin 5,5 (dal 1′ s.t. Palazzi 6), Luperini 5,5; Kanoute 5,5 (dal 25′ s.t. Silipo 7), Lucca 5 (dal 25′ s.t. Saraniti 6), Valente 6 (dal 20′ s.t. Rauti 7).

