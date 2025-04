Celli: “Il tifo di Catania si vede solo in Serie A. Per noi i playoff sono già iniziati”

Alessandro Celli, difensore del Catania, è stato intervistato per il quotidiano “La Sicilia” e ha parlato dell’apporto dei tifosi in vista dei playoff.

“Catania è una piazza importante soprattutto per la spinta che sa imprimere alla squadra. Una tifoseria così si vede solo in Serie A, il supporto dei sostenitori darebbe una carica in più alla nostra squadra in una fase delicata della stagione”, afferma.

Celli si è poi espresso anche sui playoff: “Toscano già dalla settimana scorsa ci ha detto che iniziavano i nostri playoff, facendoci comprendere da subito che dobbiamo affrontare queste settimane con il massimo dell’attenzione e della determinazione per arrivare all’obiettivo”.





Il Catania sta vivendo un momento positivo: nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Risultati che hanno portato la squadra al quinto posto con 50 punti. Ora gli etnei osserveranno il turno di riposo, per poi tornare in campo il 26 aprile contro il Potenza.

