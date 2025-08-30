Cesena – Virtus Entella in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B

La Serie B 2025/26 entra nel vivo e sabato 30 agosto ci attende un match di grande interesse: Cesena – Virtus Entella. La partita si giocherà allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 🕘.

Se ti stai chiedendo dove vedere Cesena – Virtus Entella in tv e streaming, qui trovi tutte le informazioni utili per seguire il match in diretta.

Cesena – Virtus Entella in diretta tv e streaming 📡💻

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sarà disponibile anche in streaming su Amazon Prime Video tramite l’abbonamento al canale LaB Channel.

Ecco le modalità per guardarla:

•DAZN 👉 accessibile da smart TV, console, Amazon Fire Stick, Chromecast, oltre che su PC, tablet e smartphone.

•Amazon Prime Video – LaB Channel 👉 basta essere abbonati al canale per seguire la diretta comodamente via app o sito Prime Video.

In questo modo i tifosi di Cesena e Virtus Entella potranno seguire la gara ovunque si trovino.

Orario e dettagli della partita

•Partita: Cesena – Virtus Entella

•Competizione: Serie B 2025/26

•Data: sabato 30 agosto 2025

•Calcio d’inizio: ore 21:00 🕘

•Stadio: Dino Manuzzi, Cesena