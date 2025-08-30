Mantova – Pescara in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B

La stagione di Serie B 2025/26 prosegue con una sfida tutta da vivere: Mantova – Pescara. L’incontro si giocherà allo stadio “Danilo Martelli” di Mantova sabato 30 agosto con calcio d’inizio alle ore 19:00 🕖.

Se vuoi sapere dove vedere Mantova – Pescara in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni aggiornate.

Mantova – Pescara in diretta tv e streaming: le piattaforme disponibili

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN 📡 e sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video (attraverso l’abbonamento al canale LaB Channel).

Ecco le modalità di visione:

•DAZN 👉 disponibile su smart TV, console, dispositivi come Fire Stick, Chromecast, e in streaming su PC, smartphone e tablet.

•Amazon Prime Video – LaB Channel 👉 per gli abbonati sarà possibile guardare la diretta comodamente via app o sito Prime Video.

Con queste due opzioni, i tifosi di entrambe le squadre potranno seguire la partita senza perdere neanche un minuto d’azione.

Orario e dettagli della partita

•Partita: Mantova – Pescara

•Competizione: Serie B 2025/26

•Data: sabato 30 agosto 2025

•Calcio d’inizio: ore 19:00 🕖

•Stadio: Danilo Martelli Pata Stadium, Mantova