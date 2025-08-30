Juve Stabia – Venezia in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B
Il campionato di Serie B 2025/26 entra nel vivo e sabato 30 agosto andrà in scena un match dal grande fascino: Juve Stabia – Venezia. La partita si giocherà allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, con calcio d’inizio fissato alle ore 19:00 🕖.
Se ti stai chiedendo dove vedere Juve Stabia – Venezia in tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili per seguire la gara in diretta.
Juve Stabia – Venezia in diretta tv e streaming su DAZN
Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN 📡.
La piattaforma detiene i diritti di trasmissione della Serie B 2025/26, permettendo ai tifosi di guardare tutte le partite della stagione, sia in casa che in trasferta.
Per assistere a Juve Stabia – Venezia basterà:
•collegarsi all’app DAZN disponibile su smart TV, console, Amazon Fire Stick, Chromecast e dispositivi compatibili;
•oppure accedere tramite PC, smartphone o tablet per seguire il match anche in mobilità 📱💻.
👉 Ricorda che su DAZN puoi anche rivedere gli highlights e riguardare la partita on demand.
Orario e dettagli della partita
•Partita: Juve Stabia – Venezia
•Competizione: Serie B 2025/26
•Data: sabato 30 agosto 2025
•Calcio d’inizio: ore 19:00 🕖
•Stadio: Romeo Menti, Castellammare di Stabia