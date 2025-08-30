​​

Foggia – Sorrento in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

Redazione 30/08/2025 11:16

Il girone C di serie C continua a regalare sfide avvincenti. Sabato 30 agosto andrà in scena un match dal grande fascino: Foggia – Sorrento. La partita si giocherà allo stadio Pino Zaccheria di Foggia con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 🕘.
Se vuoi sapere dove vedere Foggia – Sorrento in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili per non perdere neanche un minuto della sfida.

Foggia – Sorrento in diretta tv: il canale Sky

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 257 📡.
Sky, che detiene i diritti esclusivi della Serie C 2025/26, propone tutte le partite del campionato con telecronaca dedicata, approfondimenti e analisi a bordo campo.

Foggia – Sorrento in streaming: come seguirla online 💻📱

Chi non potrà seguire il match davanti alla tv, avrà la possibilità di guardarlo in streaming su:
•Sky Go 👉 servizio incluso per tutti gli abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e computer.
•NOW TV 👉 la piattaforma on demand di Sky, che trasmette in diretta tutte le gare di Serie C.

Orario e dettagli della partita

Partita: Foggia – Sorrento
Competizione: Serie C 2025/26
Data: sabato 30 agosto 2025
Calcio d’inizio: ore 21:00 🕘
Stadio: Pino Zaccheria (Foggia)

