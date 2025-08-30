Trapani – Latina in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
Il girone C di Serie C continua a regalare emozioni e sabato 30 agosto sarà la volta di una sfida attesissima: Trapani – Latina. Il match si giocherà allo stadio Provinciale di Trapani, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 🌙.
Se ti stai chiedendo dove vedere Trapani – Latina in diretta tv e streaming, qui trovi tutte le informazioni aggiornate.
Trapani – Latina in diretta tv: canale Sky
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente al canale 258 📡.
Sky detiene i diritti di trasmissione della Serie C 2025/26, garantendo la copertura completa di tutte le gare del campionato, con cronaca, telecronaca dedicata e approfondimenti pre e post match.
Trapani – Latina in streaming: come guardarla online 💻📱
Oltre alla diretta tv, sarà possibile seguire Trapani – Latina in streaming attraverso due piattaforme:
•Sky Go 👉 servizio incluso per tutti gli abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e PC.
•NOW TV 👉 l’offerta streaming di Sky che permette di seguire live tutte le partite della Serie C.
Orario e dettagli della partita
•Partita: Trapani – Latina
•Competizione: Serie C 2025/26
•Data: sabato 30 agosto 2025
•Calcio d’inizio: ore 21:00 🕘
•Stadio: Provinciale di Trapani