Cavese – Catania in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La Serie C 2025/26 entra nel vivo e sabato 30 agosto si accende una sfida dal sapore speciale: Cavese – Catania, valida per la seconda giornata di campionato del girone C. Il match si giocherà allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00.
Se ti stai chiedendo dove vedere Cavese – Catania in tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta.
Cavese – Catania in diretta tv
La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport al canale 255 📡.
Sky detiene infatti i diritti della Serie C 2025/26 e garantisce la copertura integrale delle partite, con collegamenti dallo stadio, approfondimenti e commento tecnico.
Cavese – Catania in streaming: come seguirla online 💻📱
Per chi preferisce guardare la partita in streaming, sarà possibile farlo su:
•Sky Go 👉 disponibile per tutti gli abbonati Sky, accessibile da smartphone, tablet e PC.
•NOW TV 👉 la piattaforma streaming on demand di Sky, che trasmette in diretta tutte le gare della Serie C.
Orario e sede del match
•Partita: Cavese – Catania
•Competizione: Serie C 2025/26
•Data: sabato 30 agosto 2025
•Calcio d’inizio: ore 18:00 🕕
•Stadio: Simonetta Lamberti (Cava de’ Tirreni)