GdS – “No all’Avellino, Verre blocca il difensore”. E spunta Bereszynski

Proseguendo con le operazioni in uscita del Palermo, manca solamente l’ufficialità per il trasferimento di Di Francesco al Catanzaro, con il jolly offensivo pronto a firmare un contratto triennale con la squadra calabrese.

La situazione più complessa riguarda invece Verre, il cui status sta in qualche modo bloccando l’ingresso di un nuovo difensore, in particolare un terzino destro che possa sostituire numericamente Magnani. Il fantasista, dopo aver rifiutato le offerte di Pescara ed Entella, ha declinato anche quella dell’Avellino; il suo futuro, essendo fuori dal progetto tecnico e in rottura con la società, rimane ancora incerto. Confermato invece l’arrivo del jolly Giovane dall’Atalanta.

Per quanto concerne la difesa, il mercato monitorato riguarda principalmente i giocatori svincolati. Nei radar del club di Viale del Fante figurano diversi profili attentamente valutati. Tra questi vi è l’ex blucerchiato Bereszynski, ma non sono da escludere a priori le piste che conducono a De Sciglio e Faraoni, reduci rispettivamente dalle esperienze con Empoli e Verona.





In posizione privilegiata dovrebbe trovarsi comunque il polacco Bereszynski, noto a Osti per averlo avuto alla Sampdoria e considerato un possibile jolly difensivo grazie alla sua capacità di adattarsi praticamente a tutte le posizioni della retroguardia. Ogni valutazione o obiettivo resta tuttavia subordinato alla risoluzione della questione legata a Verre. Lo riporta il Giornale di Sicilia.