Palermo – Frosinone in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B
Tutto pronto per la seconda giornata di Serie B. Palermo – Frosinone è in programma sabato 30 agosto, con fischio d’inizio alle 21.00 presso lo stadio “Renzo Barbera”. I tifosi rosanero e i giallazzurri avranno diverse opzioni per seguire la partita in diretta, sia in tv che in streaming. Ecco tutte le modalità per non perdersi neanche un minuto della sfida.
Palermo – Frosinone in diretta streaming su DAZN 💻📱
La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie BKT.
Per seguire Palermo – Reggiana basta:
-
Essere abbonati a DAZN;
-
Accedere all’app tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;
-
Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console da gioco compatibili.
DAZN garantisce la diretta integrale e l’accesso on demand, così da rivedere gli highlights anche a partita conclusa.
Palermo – Frosinone anche su LaB Channel (Amazon Prime Video) 🎥🛒
Un’alternativa è rappresentata da LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels.
Ecco i passaggi per attivarlo:
-
Vai su primevideo.com ed entra con il tuo account;
-
Accedi alla sezione “Iscrizioni ai canali”;
-
Cerca LaB Channel e clicca su “Iscriviti subito”;
-
L’offerta è di 7 giorni gratis, poi 9,99 € mensili;
-
Gli utenti non abbonati a Prime dovranno attivare anche l’abbonamento base ad Amazon Prime.
Con LaB Channel, Palermo – Reggiana sarà visibile in diretta streaming su qualsiasi dispositivo compatibile con Prime Video.
Come vedere Palermo – Frosinone in tv 📺✨
Se non hai una smart TV compatibile con DAZN o Prime Video, puoi comunque guardare Palermo – Reggiana sul televisore:
-
Utilizzando Sky Q, se disponi di decoder e abbonamento abilitati;
-
Collegando il PC alla TV tramite cavo HDMI;
-
Oppure trasmettendo il contenuto con dispositivi wireless come Chromecast o Fire Stick, per proiettare la diretta da smartphone, tablet o PC al grande schermo.