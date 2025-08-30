Palermo a caccia di continuità: contro il Frosinone è sempre una partita speciale

Il Palermo arriva alla seconda giornata con un obiettivo chiaro: ritrovare la continuità. I rosa non vincono due gare di fila in avvio di Serie B da ben 61 anni: l’ultima volta fu nelle prime giornate del campionato 1964/65, con i successi su Trani (3‑0) e Potenza (2‑1), prima di concludere l’annata all’undicesimo posto. Più recentemente, la squadra ha centrato due vittorie consecutive l’ultima volta alla 32a giornata dello scorso campionato, battendo prima la Salernitana (1‑2) e poi il Sassuolo (5‑3).

Ora, la gara al “Barbera” contro il Frosinone è una chance concreta per imprimere una spinta positiva: sfruttare il calore del pubblico e mettere le basi per un avvio convincente. In un campionato che si preannuncia lungo e insidioso, costruire da subito un rendimento solido potrebbe fare la differenza. La mancanza di continuità è stato il grande problema della scorsa stagione: Inzaghi ne è consapevole e non vuole sbagliare.

Frosinone rivoluzionato: l’identikit dei “Canarini”

Il Frosinone si presenta a Palermo con una rosa rinnovata sul mercato estivo: tanti volti nuovi e una media d’età abbassata, frutto di un progetto tecnico orientato al ringiovanimento. Il direttore sportivo Renzo Castagnini e l’allenatore Massimiliano Alvini guidano una trasformazione chiara. Tra gli acquisti più significativi: il portiere Sherri con formula del prestito con diritto di riscatto, il difensore Edoardo Masciangelo (arrivato a titolo definitivo fino al 2027), i centrali Gelli e Calvani, l’esterno sinistro Corrado (ex rosanero), il mediano Calò, Gori e il giovane Raimondo in attacco.





Alvini dovrà affrontare anche molte assenze: i lunghi stop di Sherri, Gori e Corrado si aggiungono alle indisponibilità di Calvani, Monterisi (in partenza) e probabilmente Biraschi, penalizzando il reparto difensivo privo di elementi di esperienza consolidata. Per sopperire a queste defezioni, è atteso un Frosinone meno aggressivo in fase di pressione, con un modulo coperto — probabilmente un 4‑2‑3‑1 o 4‑5‑1 — che privilegi equilibrio e protezione.

Uno storico fatto di rivalità

Palermo e Frosinone si affrontano per la tredicesima volta nella loro storia. Il bilancio è nettamente favorevole ai rosanero: 7 successi contro i soli 2 dei giallazzurri, con il resto fatto da pareggi. Tra le sfide più significative figura la storica promozione in Serie A del Frosinone nel 2018, ottenuta contro il Palermo nella finale playoff. Il ricordo di quella notte — compresi i controversi episodi arbitrali e i palloni lanciati in campo — ha alimentato una rivalità che va oltre il campo e tiene i tifosi ancora oggi sulle spine.

