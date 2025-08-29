“Calciomercato LIVE”, la puntata del 29 agosto / VIDEO

Torna “Calciomercato LIVE“, la trasmissione dedicata al Palermo, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi. Dalla pizzeria “La Braciera in Villa”, all’interno di Villa del Gattopardo, in via dei Quartieri.

Al centro della puntata ci sarà la seconda giornata di campionato, con il Palermo pronto ad affrontare il Frosinone in un “Barbera” che si preannuncia ancora una volta gremito. Ampio spazio sarà riservato anche al calciomercato, con tutte le ultime novità e indiscrezioni.

