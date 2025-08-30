​​

Spezia – Catanzaro in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B

Redazione 30/08/2025 11:37





La Serie B 2025/26 regala subito grandi sfide e sabato 30 agosto sarà la volta di un match molto atteso: Spezia – Catanzaro. La partita si giocherà allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 🕘.

Se vuoi sapere dove vedere Spezia – Catanzaro in tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili per seguire la gara in diretta.

Spezia – Catanzaro in diretta tv e streaming 📡💻

La sfida sarà disponibile in diretta esclusiva su DAZN e anche in streaming su Amazon Prime Video tramite l’abbonamento al canale LaB Channel.


Ecco come seguire il match:
DAZN 👉 disponibile su smart TV, console, dispositivi come Amazon Fire Stick, Chromecast, oltre che su PC, smartphone e tablet.

Amazon Prime Video – LaB Channel 👉 basterà essere abbonati al canale per guardare la partita in diretta via app o sito Prime Video.

Grazie a queste due piattaforme, i tifosi di entrambe le squadre potranno seguire la gara senza difficoltà, anche in mobilità.

Orario e dettagli della partita

Partita: Spezia – Catanzaro

Competizione: Serie B 2025/26

Data: sabato 30 agosto 2025

Calcio d’inizio: ore 21:00 🕘

Stadio: Alberto Picco, La Spezia

