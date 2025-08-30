Spezia – Catanzaro in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B
La Serie B 2025/26 regala subito grandi sfide e sabato 30 agosto sarà la volta di un match molto atteso: Spezia – Catanzaro. La partita si giocherà allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 🕘.
Se vuoi sapere dove vedere Spezia – Catanzaro in tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili per seguire la gara in diretta.
Spezia – Catanzaro in diretta tv e streaming 📡💻
La sfida sarà disponibile in diretta esclusiva su DAZN e anche in streaming su Amazon Prime Video tramite l’abbonamento al canale LaB Channel.
Ecco come seguire il match:
• DAZN 👉 disponibile su smart TV, console, dispositivi come Amazon Fire Stick, Chromecast, oltre che su PC, smartphone e tablet.
• Amazon Prime Video – LaB Channel 👉 basterà essere abbonati al canale per guardare la partita in diretta via app o sito Prime Video.
Grazie a queste due piattaforme, i tifosi di entrambe le squadre potranno seguire la gara senza difficoltà, anche in mobilità.
Orario e dettagli della partita
• Partita: Spezia – Catanzaro
• Competizione: Serie B 2025/26
• Data: sabato 30 agosto 2025
• Calcio d’inizio: ore 21:00 🕘
• Stadio: Alberto Picco, La Spezia