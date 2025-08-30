Potenza – Audace Cerignola in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
Il girone C di serie C continua a regalare emozioni e sabato 30 agosto andrà in scena una gara tutta da vivere: Potenza – Audace Cerignola. Il match si giocherà allo stadio comunale Alfredo Viviani di Potenza, con calcio d’inizio previsto per le ore 21:00 🕘.
Se vuoi sapere dove vedere Potenza – Audace Cerignola in tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili per seguire la gara in diretta.
Potenza – Audace Cerignola in diretta tv: canale Sky
La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente al canale 255 📡.
Sky, che detiene i diritti della Serie C 2025/26, propone tutte le partite del campionato con telecronaca dedicata.
Potenza – Audace Cerignola in streaming 💻📱
Oltre alla diretta tv, la partita sarà disponibile anche in streaming grazie a:
•Sky Go 👉 servizio riservato agli abbonati Sky, accessibile su smartphone, tablet e PC.
•NOW TV 👉 la piattaforma online di Sky che trasmette live tutte le gare della Serie C.
In questo modo i tifosi potranno seguire il match anche in mobilità.
Orario e dettagli della partita
•Partita: Potenza – Audace Cerignola
•Competizione: Serie C 2025/26
•Data: sabato 30 agosto 2025
•Calcio d’inizio: ore 21:00 🕘
•Stadio: Comunale Alfredo Viviani, Potenza