Nicola Valente è un nuovo giocatore del Siracusa / UFFICIALE

Nicola Valente passa dal Padova al Siracusa. Un acquisto di spessore e esperienza per gli aretusei, che stanno accelerando sul mercato proprio a ridosso della chiusura.

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B con i biancoscudati, Valente torna in Serie C, torneo che conosce bene, avendo ottenuto la promozione anche con il Palermo di Baldini nella stagione 2021/22. L’ex rosanero arriverà in Sicilia nelle prossime ore e si metterà subito a disposizione di Turati.

Il comunicato del Siracusa

Nicola Valente è un nuovo calciatore del Siracusa.





Attaccante classe ’91, torna a Siracusa nove stagioni dopo la sua prima esperienza in azzurro, terminata con 6 gol e la qualificazione ai playoff.

Successivamente ha giocato con il Palermo, conquistando la promozione in Serie B nel 2021/22. Dopo due stagioni in seconda serie si è trasferito al Padova, club con cui ha nuovamente raggiunto la promozione in B nell’ultima stagione.

Il calciatore arriverà in città nelle prossime ore e sarà a disposizione di mister Turati per i prossimi impegni ufficiali.

