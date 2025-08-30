Serie B, l’Empoli stecca contro la Reggiana. Fulignati: “Le espulsioni hanno cambiato tutto”

La seconda giornata di Serie B si è aperta con la sorpresa della Reggiana, che ha sconfitto l’Empoli 3-1. I toscani, ridotti addirittura in nove prima del termine del primo tempo, hanno provato a resistere agli attacchi granata, ma alla fine hanno ceduto.

Al termine della gara, il portiere dell’Empoli, Fulignati, ha commentato come le due espulsioni abbiano condizionato il match: “Fino al 40′ la partita non era nelle nostre mani, ma la Reggiana sembrava in difficoltà. La prima espulsione ha cambiato tutto, della seconda meglio non parlare”.

“Nel secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di non subire il secondo gol e di mantenere la partita equilibrata. Poi, sul 3-1 e con due uomini in meno, era impossibile continuare”, ha aggiunto.





Primo passo falso per una delle candidate alla promozione in Serie A. Nel prossimo turno, dopo la sosta per le nazionali, l’Empoli affronterà lo Spezia in casa, in un match che si annuncia interessante per la corsa ai posti alti della classifica.

