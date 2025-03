Champions League, andata ottavi di finale: c’è il derby di Madrid

La Champions League entra nel vivo. Iniziano gli ottavi di finale ed è subito in programma una sfida storica, il derby di Madrid. Mercoledì scende in campo l’unica italiana ancora in corsa, l’Inter, che va in Olanda a sfidare il Feyenoord.

LE PARTITE

Martedì 4 marzo

Bruges – Aston Villa: ore 18.45





Borussia Dortmund – Lille: ore 21

PSV – Arsenal: ore 21

Real Madrid – Atletico Madrid: ore 21

Mercoledì 5 marzo

Feyenoord – Inter: ore 18.45

Bayern Monaco – Bayer Leverkusen: ore 21

Benfica – Barcellona: ore 21

Psg – Liverpool: ore 21