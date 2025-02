Champions League, sorteggio ottavi: l’Inter affronta il Feyenoord

Si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League. L’unica squadra italiana rimasta ancora in corsa, l’Inter, ha pescato il Feyenoord, compagine olandese che ha eliminato il Milan ai playoff.

L’Inter ha affrontato il Feyenoord in due occasioni nella storia, senza mai riuscire a conquistare una vittoria. Il bilancio dei precedenti registra infatti un pareggio e una sconfitta per i nerazzurri, con un totale di due gol realizzati e tre subiti.

Le partite d’andata si giocheranno tra il 4 e il 5 marzo (sul campo della non testa di serie), il ritorno invece tra l’11 e il 12 marzo con la testa di serie che giocherà in casa. L’Inter disputerà la gara di ritorno a San Siro in quanto testa di serie.





Le date dei prossimi turni di Champions League

Ottavi di finale : 4/5 e 11/12 marzo

: 4/5 e 11/12 marzo Quarti di finale : 8/9 e 15/16 aprile

: 8/9 e 15/16 aprile Semifinali : 29/30 aprile e 6/7 maggio

: 29/30 aprile e 6/7 maggio Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)

Gli ottavi di finale

Bruges – Aston Villa

Borussia Dortmund – Lille

Real Madrid – Atletico Madrid

Bayern Monaco – Bayer Leverkusen

PSV – Arsenal

Feyenoord – Inter

Psg – Liverpool

Benfica – Barcellona

Il tabellone fino alla finale