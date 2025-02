Messina, appello del sindaco: avviata una raccolta fondi

Federico Basile, sindaco di Messina, insieme all’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, al direttore generale del Comune, Salvo Puccio, e al direttore sportivo del Messina, Domenico Roma, si sono riuniti a Palazzo Zanca per cercare una soluzione ai problemi economici che stanno mettendo in difficoltà il club.

Il Messina sta attraversando un momento alquanto complicato e il sindaco ha lanciato un appello alla città. Sarà avviata una raccolta fondi per coprire le pendenze economiche legate al mancato pagamento di alcuni contributi IRPEF, la cui scadenza era fissata per il 17 febbraio.

L’obiettivo è saldare il prima possibile questi debiti e cercare di ridurre l’eventuale penalizzazione in classifica, che potrebbe creare ulteriori difficoltà al futuro del club. Per questo motivo, l’aiuto di tifosi, cittadini e imprenditori sarà fondamentale per garantire stabilità alla società.





LEGGI ANCHE

COSENZA – PALERMO, L’ARBITRO DEL MATCH