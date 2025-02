Cosenza – Palermo, arbitra Dionisi: un precedente in stagione con i rosa

È Federico Dionisi della sezione di L’Aquila l’arbitro scelto per Cosenza – Palermo, gara valida per la 27a giornata di Serie B e in programma domenica 23 febbraio alle ore 15. Si tratta del secondo incrocio stagionale con i rosanero.

Dionisi, in questo campionato, ha arbitrato Palermo – Salernitana, gara persa dai rosa per 0 – 1. Il ‘fischietto’ abruzzese avrebbe dovuto dirigere anche Palermo – Catanzaro, ma la designazione è poi stata cambiata.

In totale, sono cinque i precedenti con i rosanero. Il primo risale alla stagione 2018/19, in un Padova – Palermo finito 1 – 3; nello stesso campionato ha diretto anche Palermo – Salernitana 1 – 2. Più recentemente, Dionisi ha arbitrato Palermo – Como 0 – 0 nella stagione 2022/23 e l’anno scorso Ascoli – Palermo, gara decisa da una rete di Mancuso al 92′.





Gli assistenti sono Berti ed Emmanuele, mentre il quarto uomo è Grasso. Al Var c’è Minelli, come Avar è stato scelto Di Paolo.

La designazione completa

COSENZA – PALERMO Domenica 23/02 h. 15.00

DIONISI

BERTI – EMMANUELE

IV: GRASSO

VAR: MINELLI

AVAR: DI PAOLO

