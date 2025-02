Serie C in difficoltà, Antonini: “Fermiamoci una settimana”

La Serie C, e in particolare il Girone C, sta vivendo un momento complicatissimo. Taranto e Turris sono a rischio esclusione per problemi economici, il Messina dovrebbe essere penalizzato e non naviga in acque serene. Si attende il parere della Covisoc, che si esprimerà il 27 febbraio, e le sensazioni non sono positive.

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha chiesto quindi alla Lega Pro di valutare una sospensione del campionato di Serie C per una settimana. Secondo il patron, questa pausa permetterebbe di affrontare con maggiore chiarezza la situazione legata alle possibili esclusioni di Taranto e Turris. “Chiedo al Presidente Marani di pensare seriamente di fermarci per una settimana. Questo campionato deve avere delle regole precise sennò diventa tutto una presa in giro”, ha scritto su X.

Antonini ha evidenziato l’impegno economico della società, che tra novembre e gennaio ha versato quasi 900.000 euro tra stipendi e imposte, rispettando pienamente le regole e gli obblighi verso il campionato e i tifosi. Tuttavia, ha espresso forte preoccupazione per il rischio che alcune squadre, una volta salve, possano trarre vantaggio da comportamenti scorretti, come evitare i pagamenti contando su eventuali penalizzazioni minime. Antonini ha anche paventato l’idea di non far scendere la squadra in campo a Messina, se la società avversaria non dimostrerà di aver saldato le imposte, sottolineando il rispetto dovuto ai tifosi locali, che hanno persino pensato a una colletta per sostenere il club.





Antonini ha ribadito che è responsabilità dei presidenti garantire la correttezza dei campionati e impedire che situazioni irregolari compromettano la credibilità del torneo. Ha apprezzato l’intervento del presidente federale Gravina e si augura il suo sostegno in questa battaglia per la trasparenza. Infine, ha ribadito la necessità di una profonda riforma della Serie C, prevista per giugno, evidenziando come il campionato, nella sua attuale struttura, sia insostenibile e si regga solo grazie agli sforzi del presidente Marani.

Sulla questione si è espresso Nicola Binda, noto giornalista della Gazzetta: “Taranto e Turris giocheranno le partite del fine settimana, ma il loro destino sembra segnato. La Covisoc sta ultimando i controlli e i primi segnali non sono positivi. La Figc a inizio settimana prenderà la drastica decisione: si va verso l’esclusione dal campionato e la classifica del girone C sarà riscritta”.

Chiedo al Presidente Marani di pensare seriamente di fermarci per una settimana. Questo campionato deve avere delle regole precise sennò diventa tutto una presa in giro. Si può ricominciare se :

1) Le squadre che non pagano gli stipendi in regola con le normative vengono escluse… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) February 20, 2025

