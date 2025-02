Repubblica – “Braccio di ferro sulla convenzione per lo stadio. Rischio porte chiuse col Sassuolo”

Ancora in Consiglio non è arrivata la firma sulla convenzione per la concessione dello stadio Barbera al club rosanero e Palermo-Sassuolo del 6 aprile rischia di giocarsi a porte chiuse.

Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica che spiega come il City Group non sia disposto più ad anticipare i soldi per i prossimi interventi ed attenda la firma.

“Il nodo principale – si legge – è l’iter burocratico che sta seguendo la bozza di concessione che dovrebbe garantire al club il rientro delle somme già impiegate e di quelle stanziate per i lavori urgenti fondamentali per tenere l’impianto aperto al pubblico”.





Senza i lavori già effettuati dal CFG al posto del Comune “l’impianto sarebbe già stato dichiarato inagibile. Per non rimanere incagliati nelle maglie della burocrazia amministrazione comunale e club avevano dettato i tempi per la firma della convenzione”.

“Tenteremo — aveva detto a fine ottobre il sindaco Roberto Lagalla — di portare in consiglio comunale la bozza a cavallo tra la fine del 2024 l’inizio del 2025”. Il limite temporale è quello del 18

marzo, giorno in cui scadrà l’attua-

le certificato di idoneità statica.