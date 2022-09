MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo uno strepitoso inizio di stagione con la maglia del Bari, è arrivata la prima convocazione di Walid Cheddira con la nazionale marocchina. Per l’attaccante ben 9 gol in 7 partite tra Serie B e Coppa Italia.

Così ha parlato al Quotidiano di Puglia: “Giocare per la nazionale marocchina è un’emozione unica e un onore. Sicuramente i compagni, lo staff, la società e tutta la città di Bari mi hanno dato una grossa mano per raggiungere questo obiettivo, che è un punto di partenza. Darò il massimo e continuerò a lavorare perché arrivino cose migliori. Le origini non si tradiscono e non si nascondono mai, la chiamata è stata una felicità immensa per me e la mia famiglia”.

Poi ha concluso sulla stagione dei biancorossi: “Siamo partiti molto bene in questa Serie B, soprattutto a livello di squadra che è la cosa più importante. A Cagliari sarà una gara affascinante, la stiamo preparando al meglio per portare a casa il risultato. Sono molto felice, ma voglio migliorare ancora di più”.

