Chelsea – Crystal Palace in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale / Premier League

Il Chelsea, reduce dalla sconfitta contro i Wolves, affronta il Crystal Palace, che invece non vince dal 4 novembre. Calcio d’inizio alle ore 20.30 (orario italiano) di oggi, mercoledì 27 dicembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

CHELSEA – CRYSTAL PALACE: INFO TV E STREAMING, DOVE VEDERE LA PARTITA, CANALE, NIENTE DIRETTA GRATIS

Il match sarà visibile in diretta in Italia su Sky Sport (titolare dei diritti tv nel nostro Paese): la partita andrà in onda su Sky Sport Calcio (canale 202). Live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.