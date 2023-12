Manchester United – Aston Villa in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale / Premier League

Nel Boxing Day, il Manchester United, senza vittorie dal 6 dicembre, affronta l’Aston Villa terzo in classifica e imbattuto da inizio novembre. Calcio d’inizio alle ore 21.00 (orario italiano) di oggi, martedì 26 dicembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

MANCHESTER UNITED – ASTON VILLA: INFO TV E STREAMING, DOVE VEDERE LA PARTITA, CANALE, NIENTE DIRETTA GRATIS

Il match sarà visibile in diretta in Italia su Sky Sport (titolare dei diritti tv nel nostro Paese): la partita andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201). Live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.