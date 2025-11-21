Chiricò: “Catania? Non sono stato apprezzato. Avevo il dente avvelenato”

Cosimo Chiricò torna a parlare di Catania. Dopo il turbolento addio col club etneo e la rinascita al Casarano, con 9 gol e 6 assist in 14 presenze di campionato, l’attaccante esprime le sue sensazioni in un’intervista per La Gazzetta in seguito alla vittoria di pochi giorni fa.

“I miei trascorsi al Catania? Credo di non essere stato apprezzato in Sicilia, avevo il dente avvelenato ma la cosa più importante era una vittoria di gruppo dopo quei risultati negativi. Le cose non sono andate come speravo, ora a Casarano mi sto riprendendo pian piano quello che ho lasciato negli ultimi anni. Sapevo di stare bene mentalmente e fisicamente, ma questi numeri sorprendono anche me. Sono contentissimo per me e per la stagione che stiamo facendo tutti insieme”.

La speranza del salto di categoria col club pugliese, col sogno Serie A che alla sua età resta più vivo che mai: “Ho giocato un po’ in Serie B, ma non ancora in A. Ho 34 anni e non dico che sia impossibile, ma è difficile. Spero un giorno di poter festeggiare la B con il Casarano. Però anche solo per due minuti, darei tutto per poter raccontare ai miei figli di aver giocato in A”.







LEGGI ANCHE

BREDA SUL PALERMO