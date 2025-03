Ciclismo, Milano – Sanremo 2025: data, orari, a che ora in tv e streaming, programma

Al via la Milano-Sanremo, che nel 2025 giunge all’edizione numero 116. Ma quando si corre? La Milano-Sanremo 2025 – percorso di 294 km, QUI i dettagli – si corre sabato 22 marzo: partenza alle ore 10:10; arrivo previsto tra le 16:40 e le 17:40 (l’orario effettivo dipende dalla effettiva media oraria della corsa, ndr.). E in tv e streaming?

MILANO – SANREMO IN TV E STREAMING GRATIS, DOVE VEDERLA IN DIRETTA: LINK LIVE RAIPLAY, CANALE IN CHIARO, PROGRAMMA

La Milano Sanremo è trasmessa in diretta in chiaro sulla Rai, che opta per una programmazione diversificata in base alle fasi di corsa: l’inizio della diretta – dalle ore 10.05 – sarà solo su Rai Sport. La diretta tv su Rai Due sarà partire dalle ore 13.20. La corsa sarà trasmessa integralmente su RaiPlay.

A trasmettere la diretta integrale in tv è invece Eurosport 2 – dalle ore 9:45 -: i canali Eurosport sono disponibili per gli abbonati Sky al numero 210 e 211 della piattaforma su Satellite e Fibra e in live streaming su Sky Go. Inoltre i canali Eurosport sono inclusi negli abbonamenti a DAZN oltre che alle piattaforme NOW e TIMvision. (NOTA: I due canali tv Eurosport sono disponibili in streaming anche per gli utenti già abbonati alla piattaforma Discovery+ / vedi QUI).