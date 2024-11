Cittadella, preso Elio Capradossi dal mercato degli svincolati / UFFICIALE

Il Cittadella rinforza la difesa: il club veneto ha comunicato l’acquisto di Elio Capradossi, difensore classe 1996 pescato dal mercato degli svincolati.

Capradossi è cresciuto nelle giovanili della Roma ma le sue ultime esperienze sono state quelle con la maglia del Cagliari, più la parentesi della passata stagione con il Lecco.

IL COMUNICATO





L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di ELIO CAPRADOSSI. Difensore classe 1996 nato in Uganda ma da sempre in Italia, è cresciuto nel Settore giovanile della Roma. Esordio tra i professionisti col Bari (2016-2018) per poi rientrare alla Roma dove debutta in Serie A. Vestirà nelle stagioni successive le maglie di Spezia, Spal, Cagliari e Lecco. A Elio il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori.