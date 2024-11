Spezia, il ds Melissano: “La nostra forza è l’unione di tutto l’ambiente”

Parla Stefano Melissano. Il direttore sportivo dello Spezia ha parlato in un’intervista a Tuttomercatoweb.com del grande momento che sta vivendo il club ligure, in piena zona promozione in Serie B.

“Stiamo andando molte bene nel corso di questo campionato – afferma -, siamo contenti del lavoro dell’allenatore, del suo staff e di tutto l’organico, anche di coloro che hanno finora avuto meno spazio. La nostra forza è l’unione di tutto l’ambiente, proprietà, dirigenza, staff vari, giocatori e tifoseria“.

Lo Spezia è secondo in classifica: “Ovviamente ci stiamo godendo il momento ma non perdiamo di vista quello che è accaduto l’anno scorso, il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita crescendo di prestazioni”.