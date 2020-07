Un derby veneto con vista playoff. Allo stadio “Tombolato” si sfidano Cittadella e Venezia e i momenti delle due squadre non potrebbero essere più diversi. I padroni di casa hanno perso le ultime 5 partite, mentre i lagunari stanno rimontando la classifica e con un’altra vittoria potrebbero tenere vive le speranze di qualificarsi per i playoff. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.00 di lunedì 27 luglio e la partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, solo in streaming: per seguirla da sito o app basterà accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile (QUI la lista completa) e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla serie B) l’evento della partita, con prepartita prima del calcio d’inizio.





Per vedere lo streaming di DAZN su una tv, invece, serve una smart tv connessa a internet, una console supportata (o un decoder Sky Q tramite l’app DAZN) oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

