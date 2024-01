City Group ad un passo dal talento Mijatovic: andrà a giocare a New York

Il City Group è a un passo dal baby-talento serbo Joan Mijatovic. Un attaccante appena 18enne che, dopo aver conquistato il posto da titolare nella Stella Rossa di Belgrado, è stato già capace di esordire in Prima squadra e di andare a segno.

Nella Super Liga serba, quello che è il primo livello nazionale, Mijatovic ha già giocato 14 partite (630 minuti) e ha segnato 8 gol: la media è di un gol ogni 79 minuti circa. Il giovane attaccante ha anche esordito in Champions League.

Per questo, tanti club hanno messo gli occhi su di lui e alla fine dovrebbe assicurarselo il City Group. Come spiega Gianluca di Marzio, però, il piano non sarà farlo giocare subito in Europa, ma mandarlo a New York (uno dei club della galassia City). È probabile, comunque, che in futuro Mijatovic torni in Europa per poter fare la differenza.