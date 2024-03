City Group, preso il “14enne più forte del mondo”: battuta la concorrenza di Real e Bayern

Uno dei punti di forza del City Group è lo scouting in tutto il mondo. La holding ha una rete di osservatori che analizza calciatori già da età giovanissime: si punta a prenderli prima per farli crescere nelle varie academy. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, CG avrebbe trovato l’accordo per il “14enne più forte del mondo“.

Si tratta di Cavan Sullivan, trequartista classe 2009 nato a Philadelphia, in Pennsylvania, di origini tedesche. La prima squadra che lo ha accolto è stata l’FC Delco, prima di trasferirsi nel 2020 nel Philadelphia.

Marlon LeBlanc, allenatore della seconda squadra del club, afferma: “Cavan è un giovane talento fantastico, mi piace prenderlo in giro dicendogli che non ho mai visto un ragazzino crescere così tanto come lui. È un ragazzo semplice, tutto questo clamore non lo influenza”.

Romano sottolinea che City Group ha battuto la concorrenza di tante big europee come Real Madrid, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che stavano seguendo il giovane talento.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CORINI VALUTA IL CAMBIO DI MODULO