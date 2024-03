Palermo, l’agente di Aurelio: “Vicini al rinnovo. L’offerta del Cracovia…”

Mario De Rossi, agente di Giuseppe Aurelio, è intervenuto durante la Palermo Football Conference e ha parlato della situazione contrattuale del suo assistito.

“Rinnovo di Aurelio? Pensavo fosse più semplice, ma capita nelle dinamiche con i club che non si trovi subito l’accordo – afferma – . Siamo a buon punto per definire il rinnovo. Diciamo che siamo in procinto”.

De Rossi parla anche di un’offerta del Cracovia per Aurelio nella sessione invernale di calciomercato: “Peppe non è andato in Polonia per una serie di ragioni. La proposta è arrivata quando il mercato in Italia era già chiuso, il Palermo non avrebbe voluto opportunità di rimpiazzarlo. Peppe voleva finire la stagione a Palermo”.

E sul percorso del Palermo, dice: “Non mi aspettavo questi alti e bassi. Per me i rosa hanno un organico competitivo, mi aspettavo che competessero per le prime quattro posizioni. Aurelio ha avuto la pubalgia per due mesi e mezzo, giocava con le infiltrazioni”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CORINI VALUTA IL CAMBIO DI MODULO