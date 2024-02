City Group, Soriano in Uruguay per visitare l’academy del Montevideo / FOTO

Ferran Soriano, CEO di City Football Group, si è recato in Uruguay per visitare le strutture del Montevideo City Torque, club che fa parte della ‘galassia’ dall’aprile del 2017.

Soriano ha visitato il centro sportivo, costruito nel 2021 in soli sette mesi, e ha parlato con staff tecnico, dirigenti e giocatori. Un confronto importante che dimostra la vicinanza dei vertici di City Group nei confronti di tutti i club della famiglia.

L’investimento del City Group in Uruguay è stato il primo passo d’espansione in Sud America. La Montevideo City Football Academy rappresenta ora un punto di riferimento per lo scouting in quell’area ricca di talenti.

Un post condiviso da Montevideo City Torque (@mvdcitytorque)

