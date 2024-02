Il Catania non può sbagliare. Gli etnei, in un momento complicatissimo, sono arrivati fino alle semifinali della Coppa Italia Serie C e devono ribaltare il risultato dell’andata contro il Rimini in un “Massimino” pieno e appassionato.

LE PARTITE

Padova – Lucchese (and. 0 – 1): ore 19

Catania – Rimini (and. 0 – 1): ore 20.30

