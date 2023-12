Como-Palermo, arbitra Pairetto: l’ultimo incontro con i rosa è del 2017

Per Como – Palermo ci sarà Luca Pairetto ad arbitrare. La sfida di sabato 23 dicembre sarà la 95esima presenza in Serie B per il direttore di gara, che vanta anche tante partite – più di 110 – in Serie A.

E proprio in Serie A ci sono stati gli ultimi incroci di Pairetto e il Palermo: il più recente è quello del 22 maggio 2017, un Pescara-Palermo in cui i rosa hanno perso 2-0. In totale, gli incroci sono stati sette fra il 2013 e il 2017: 4 vittorie e 3 sconfitte per il Palermo.

Dopo anni ci sarà un nuovo incontro con i rosa. Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Meli e Ceolin; il Quarto Uomo sarà De Angeli; al Var ci saranno Serra e Baroni.

