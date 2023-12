Catania-Rimini in semifinale di Coppa. Ricchiuti: “Avrò il cuore diviso”

“Per Rimini – Catania sarò un po’ diviso”. Sono le parole di Adrian Ricchiuti intervenuto su Telecolor per parlare del sorteggio della semifinale di Coppa Italia di Serie C, dal quale è uscito l’accoppiamento fra le sue due ex squadre (l’altra semifinale sarà Lucchese-Padova).

“Come ho sempre detto tifo Rimini – esordisce Ricchiuti – ma come non voler bene al Catania e non tifare Catania quando non gioca contro il Rimini? Mi dispiace che uscirà un vincitore da questo confronto, spero che la sfida si decida ai rigori”.

Sulle due piazze: “Il Rimini con la nuova società credo voglia mettere le basi per cercare il prossimo anno di fare qualcosa di più importante di una tranquilla salvezza. A Catania è diverso, la piazza ha bisogno non dico di vincere subito ma di arrivare nelle prime posizioni, sono due modi di vivere il calcio diversamente. Per giocare lì devi avere le palle perché Catania ti mette pressioni che altre piazze non hanno”.