Como – Palermo 0 – 1 / LIVE | Gol di Di Francesco

24′ p.t. – Il Palermo difende bene ed è ancora ordinato in mezzo al campo. Il Como non riesce a giocare al momento.

20′ p.t. – Contrasto di gioco per Lund che rimane a terra: dopo l’intervento dello staff medico riesce a continuare a giocare.

17′ p.t. – GOL DEL PALERMO. Di Francesco porta in vantaggio i rosa, battendo Semper a tu per tu dopo un lancio di Gomes in verticale dalla metà campo. È stato bravo a non ‘intervenire’ Brunori, che era in posizione irregolare.

14′ p.t. – Bel guizzo di Insigne sulla fascia: il suo cross è molto interessante e per poco non arriva Brunori con la zampata.

12′ p.t. – Il Palermo è posizionato bene in campo, non soffre il giro palla del Como e tenta di verticalizzare quando c’è lo spazio davanti.

10′ p.t. – Insigne stoppa un pallone molto complicato a 30 metri dalla porta e prova un tiro al volo: la palla termina alta.

8′ p.t. – Il Como ha preso il possesso del pallone, mentre il Palermo aspetta e prova a ripartire.

5′ p.t. – Il Palermo imposta con Lund largo a sinistra; Graves, dall’altra parte, si abbassa in linea con Nedelcearu e Marconi.

1′ p.t. – Marconi subito vicino al gol, con un colpo di testa ben angolato su cross di Di Francesco. Il pallone termina di poco a lato, con Semper fermo fra i pali.

ORE 14.01 – INIZIA LA PARTITA. Primo pallone controllato dal Palermo, che attacca da destra verso sinistra.

ORE 13.56 – Squadre in campo: Como con il completino di casa; Palermo con la maglia bianca (e la striscia azzurra) da trasferta.

ORE 13.45 – I giocatori rientrano negli spogliatoi: a breve l’ingresso in campo per l’inizio del match.

ORE 13.30 – Como e Palermo sono in campo per il riscaldamento. Fra mezz’ora il calcio d’inizio.

Si vola a Como per l’ultima trasferta del 2023. Il Palermo è in cerca di continuità dopo aver ritrovato la vittoria contro il Pisa e, come ha detto Corini in conferenza, vuole festeggiare il Natale con una vittoria.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 14.00)

COMO (3-5-2): 1 Semper; 5 Curto, 26 Odenthal, 4 Solini; 84 Cassandro, 8 Baselli, 28 Abildgaard, 14 Bellemo (cap.), 3 Sala; 10 Cutrone, 33 Da Cunha.

A disposizione: 22 Vigorito, 6 Iovine, 7 Chajia, 9 Gabrielloni, 11 Blanco, 21 Arrigoni, 27 Cerri, 32 Rispoli, 34 Ronco, 80 Vignali, 90 Verdi, 99 Mustapha.

Allenatore: Fabregas.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 8 Segre, 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 6 Stulac, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Pairetto (Nichelino).

Assistenti: Meli (Parma) – Ceolin (Treviso).

Quarto Ufficiale: De Angeli (Milano).

VAR: Serra (Torino).

AVAR: Baroni (Firenze).

