La Lazio ha anticipato il proprio ottavo di finale con l’Alkmaar e ha perso, in casa; ora tocca a tutte le altre: compresa la Fiorentina. La squadra di Italiano gioca contro i turchi del Sivasspor. Ci sono altri club interessanti in campo, come West Ham, Villareal e Nizza.

LE PARTITE

Martedì 7 marzo, ore 18.45 (ecco perché)

Lazio – Alkmaar FINALE 1 – 2 Marcatori: 18′ p.t. Pedro (L), 45′ p.t. Pavlidis (A), 17′ s.t. Kerkez (A)

Giovedì 9 marzo, ore 18.45

AEK Larnaca – West Ham

Anderlecht – Villareal

Sheriff Tiraspol – Nizza

Giovedì 9 marzo, ore 21

Fiorentina – Sivasspor

Gent – Basaksehir

Basilea – Bratislava

Lech – Djurgaden

