È il momento di conoscere le semifinali della Coppa Italia Serie C. A giocarsi il trofeo sono rimaste Padova, Lucchese, Rimini e Catania. Il sorteggio inizia alle ore 16 di oggi, martedì 19 dicembre. Ma dove seguirlo in tv e streaming?

COPPA ITALIA SERIE C, SORTEGGIO SEMIFINALI IN TV E STREAMING: DOVE VEDERLO, ORARIO, CANALE

Il sorteggio delle semifinali della Coppa Italia Serie C sarà trasmesso da Sky Sport, che ha acquisito i diritti della competizione. Si potrà seguire su Sky Sport 24, al canale 200, durante la trasmissione “Area C”. In streaming, invece, la diretta sarà visibile su Sky Go o Now TV.