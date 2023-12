Dove vedere Brema – Lipsia in tv e streaming: canale diretta / Bundesliga

Il Lipsia vuole continuare a volare e, dopo aver vinto le ultime tre partite, affronta il Brema nell’infrasettimanale della 16a giornata. Ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Quale canale per seguire la partita?

INFO TV STREAMING BREMA – LIPSIA: DOVE VEDERLA, CANALE, NIENTE DIRETTA GRATIS, LINK LIVE

La partita è in programma oggi, martedì 19 dicembre alle ore 18:30 e sarà visibile in diretta tv e streaming in Italia su Sky Sport: la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202). Il match sarà visibile anche in live streaming sull’app del servizio Sky Go e su NOW.