Sant’Agata – Trapani in tv e streaming: dove vedere in diretta, canale, orario / Serie D

Il Trapani cerca in poker che coincide con la quarta vittoria consecutiva e vola in trasferta contro il S. Agata per stabilirsi ancora di più al primo posto in classifica. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di oggi, mercoledì 20 dicembre. Ma dove vedere la partita in tv e streaming?

SANT’AGATA– REGGIO CALABRIA, INFO TV E STREAMING: DOVE VEDERLA GRATIS, IN CHIARO, CANALE, LINK

La gara tra S. Agata e Trapani sarà tramessa in differita Tv alle 23.00 attraverso le emittenti Telesud Trapani e LaTr3 (canale 88 e 83 ddt). In streaming su telesudweb.it e latr3.it.